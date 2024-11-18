تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم سير العمل في مشروع طريق الأمير سلطان الرابط بين الأحياء الشرقية بمحافظة طريف وجامعة الحدود الشمالية، الذي وجه بتنفيذه خلال جولته التفقدية السابقة.

واطلع على نسبة الإنجاز في المشروع التي بلغت 50%؜، مؤكداً أهمية استكمال العمل وفق المعايير المحددة وضمن المدد الزمنية المقررة.

كما شدد على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشاريع التنموية التي تحقق المصلحة العامة، مشيراً إلى الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة للمنطقة، بما يعزز رفاهية المواطنين ويحقق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.