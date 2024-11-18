أكّد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، أن العنصر الأهم في التعليم اليوم يكمن في تعزيز منظومة القيم التي تعدُ أساساً للنجاح، إضافة إلى تعزيز القناعة بأن النجاح يأتي من خلال العمل التكاملي وأن لكل قطاع في المنشأة دوراً مهماً.

جاء ذلك خلال حديثه في جلسة ضمن فعاليات النسخة الثامنة من «منتدى مسك العالمي» 2024، التي انطلقت أعمالها اليوم من مدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك»، تحت شعار «من الشباب لأجل الشباب» وتجمع شباب السعودية والعالم حتى 19 نوفمبر الجاري.

وقال البنيان: «التعليم بالمملكة اليوم لا يركز فقط على المعرفة، وبدأ ينتقل من خلال إنشاء المركز الوطني للمناهج ليصبح المنهج اليوم معرفياً ومهارياً ويركز على القيم، كما يركز التعليم اليوم على تعزيز المهارات من مرحلة الطفولة المبكرة (3 - 6 سنوات)، سعياً لإنشاء جيل مبتكر ومنافس بحلول 2030 بالمواءمة مع سوق العمل الحكومي والخاص وغير الربحي».

وأوضح أن تركيز وزارة التعليم اليوم ينصبّ على المدرسة والبيئة التعليمية، ومن ذلك تفريغ مدير ومديرة المدرسة والمعلم والمعلمة من جميع الأمور التشكيلية للتركيز على التعليم والطالب والطالبة، إضافة إلى تعزيز دور المنهج ومكوناته، وكذلك إبرام اتفاقيات دولية لتطوير المعلم -الذي يمثل أساس حجر في المنظومة التعليمية-، فضلاً عن إبرام اتفاقيات مع جامعات دولية لتطوير مهارات مديري المدارس.

ويأتي منتدى مسك العالمي في نسخته الثامنة ضمن جهود منظومة مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، المتمثلة في مساراتها (المجتمع، الريادة، القادة، المهارات) وجهاتها التابعة (مدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك»، معهد مسك للفنون، شركة مانجا للإنتاج، مركز عِلمي، مدارس الرياض، مدارس مسك)، لدعم وتمكين الشباب السعودي، وتهيئة بيئة شاملة للإبداع والابتكار، وبناء جسور التواصل الثقافي مع العالم؛ لتحقيق الأثر الإيجابي، ورسم ملامح المستقبل.