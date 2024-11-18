أشادت وكيلة وزارة الثقافة اليمنية الدكتورة فائزة سلام بالنهوض الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، خصوصاً في مجالي الثقافة والإعلام، مشيرة إلى دور رؤية المملكة 2030 في تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة التي تعكس التقدم والتطور في المملكة.

ولفتت الى مستوى النجاح الكبير الذي حققته وزارة الإعلام والثقافية اليمنية في إقامة «الأوركسترا اليمنية» بما قدمته من عرض فني عكس التراث الموسيقي اليمني بأسلوب حديث وأبعاد جديدة.

وأكدت أن الفعالية مثلت خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة والجمهورية اليمنية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، عكس التزام المملكة بتطوير القطاع الثقافي والفني على الصعيدين المحلي والدولي.

وقد شهدت الفعالية حضور وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وعدد من المسؤولين من دول مختلفة، إضافة إلى إعلاميين يمنيين وعالميين من مختلف وسائل الإعلام. وتنوعت الفعاليات بين عروض فلكلورية وغنائية، بمشاركة نجوم يمنيين بارزين، إضافة إلى عروض موسيقية ورقصات شعبية وفنون يدوية وأزياء تقليدية وأكلات يمنية شهيرة. وقد لاقت هذه الفعاليات تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين استمتعوا بتجربة ثقافية غنية استعرضت التنوع والثراء في التراث اليمني.

وشارك في سياق الزيارة الوفد الثقافي في الحفلة المتميزة التي أحياها الموسيقار اليمني الشهير محمد القحوم.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة والجمهورية اليمنية، زار وفد من وزارة والإعلام والثقافة اليمنية الرياض بالتزامن مع فعاليات «أيام اليمن» التي نظمتها وزارة الإعلام السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه التي أقيمت في حديقة السويدي خلال الفترة من 3-6 نوفمبر الجاري تحت شعار «انسجام عالمي» في مبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي مع المقيمين في المملكة في برنامج شمل العديد من الأنشطة الثقافية، اطلع خلالها الوفد على المراكز الثقافية المتنوعة في الرياض، بما في ذلك المتاحف وحضور الفعاليات الثقافية والفنية التي تجسد رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاعات الثقافية والسياحية.