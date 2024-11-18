أزالت أمانة العاصمة المقدّسة عدداً من المسطحات والإحداثات غير النظامية والمقامة على أراضٍ حكومية من قِبل بعض المخالفين الذين لا يحملون صكوكاً شرعية وبطرقٍ عشوائية في بعض المواقع بمكة المكرّمة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية بالعاصمة المقدّسة.

وأوضحت الأمانة أنها تمكنت من إزالة (23.620) متراً مربعاً من التعديات تضمنت مباني شعبية مكونة من غرف وأسوار أسمنتية بينها موقع «بئر الغنم» وغيرها، خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى نهاية أكتوبر 2024، حيث توزعت مواقع تلك التعديات في مختلف نواحي ومخططات مكة المكرّمة، وتمّت إزالتها من خلال الفرق الرقابية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع عددٍ من الجهات الأمنية.

ولا تزال فرق الأمانة التابعة للبلديات الفرعية تكثّف جولاتها الميدانية لإزالة مثل هذه المخالفات. وأكّدت أنها لن تتراخى في مواجهة التعديات، ولن تتهاون في أداء واجبها بكل ما لديها من الإمكانات والفرق الميدانية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في أداء مهماتها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، ومراقبة جميع المواقع والمخططات السكنية والأحياء، ورصد التجاوزات والمخالفات للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، التي تشكل خطراً بيئياً وتخطيطياً واقتصادياً، مؤكدة أنها ستواصل مهماتها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر.

وأهابت الأمانة بالجميع عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية وعدم البناء بطرق مخالفة، حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر تطبيق بلدي 940 أو عبر القنوات الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.