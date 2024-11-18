استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض اليوم، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس بن قاسم الزبيدي.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك واستمرار الدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لتحقيق الأمن للشعب اليمني الشقيق.

كما تم بحث التنسيق والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة، لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية.

وأكد الفريق السلمان أهمية استمرار ترسيخ دعائم الأمن والسلام في اليمن، لما فيه مصلحة الشعب اليمني الشقيق.

من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن عظيم الشكر وصادق الامتنان للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، نظير ما قدمته وتقدمه لليمن.

حضر الاستقبال عدد من قيادات القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.