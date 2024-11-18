استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في مقر الوزارة بالرياض اليوم نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الدكتور مجيد تخت روانجي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله العنزي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي، ومدير عام الإدارة العامة الآسيوية ناصر آل غنوم.