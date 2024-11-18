انطلقت، اليوم (الإثنين)، فعاليات النسخة الثامنة من «منتدى مسك العالمي» لعام 2024 من مدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك»، تحت شعار «من الشباب لأجل الشباب»، ليجمع شباب المملكة والعالم في العاصمة الرياض.

وتحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة خلال جلسة حوارية في المنتدى عن قصص نجاح كانت مصدر إلهام لكثير من السعوديين. وقال السواحة: «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رفع الطموح والتفاؤل والطاقات الإيجابية، وصنع أعظم قصة نجاح في القرن الواحد والعشرين».

ويشكّل المنتدى منصة عالمية تجمع نخبة من القادة والمبدعين وصُنّاع التغيير، إذ يُشارك فيه أكثر من 150 متحدثاً، ويحتضن أكثر من 100 جلسة حوارية، وأكثر من 30 ورشة عمل مميزة بالتعاون مع أبرز شركاء المعرفة العالميين.

كما يشهد المنتدى مشاركة واسعة من أبرز المتحدثين السعوديين والعالميين، ضمن نقاشات تغطي مجموعة واسعة من المواضيع مثل: الاستدامة، التعليم، الابتكار، التكنولوجيا، الصحة، الثقافة، وتغير المناخ؛ بهدف استكشاف آفاق التنمية المستقبلية للشباب.

ويوفر المنتدى فرصاً للمشاركة والتفاعل في بيئة تحفز الإبداع والتفكير عبر مساحات مبتكرة تقدّم تجارب فريدة، تتضمن: المسرح، المجلس، ديوان القادة، دكان المهارات، بيت الشباب، الواحة.