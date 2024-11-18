أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الإثنين)، نتائج نشرة إحصاءات المحددات الصحية للعام 2024م في المملكة، وأظهرت نتائج النشرة أن معدل انتشار السمنة بين السكان (15 سنة فأكثر) بلغ 23.1%، بينما بلغت نسبة من يعانون من زيادة الوزن 45.1% بين السكان (15 سنة فأكثر)، فيما بلغت نسبة انتشار السمنة بين الأطفال الذي تراوح أعمارهم من 2 إلى 14 سنة 14.6%، وبلغت نسبة الأطفال في نفس الفئة العمرية الذين يعانون من زيادة الوزن 33.3%.

وأفادت نتائج النشرة أن نسبة السكان الذين يتناولون القدر الكافي من الخضروات والفواكه الموصى به وهو خمس حصص يوميًّا فأكثر بلغت 10.2%، بينما كانت النسبة الأعلى من سكان المملكة (15 سنة فأكثر) يتناولون من حصة واحدة إلى أربع حصص من الخضروات والفواكه يوميًّا، وذلك بنسبة 84.8%، فيما بلغت نسبة السكان الذين لا يتناولون أي حصة في اليوم من الخضروات والفواكه 5% فقط.

يُذكر أن نشرة إحصاءات المحددات الصحية تستند إلى الإبلاغ الذاتي للأفراد ونتائج المسح الصحي الوطني، ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024م، إضافة إلى تقديرات السكان من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023م، كما أن هذه النشرة تقدم نظرة شاملة عن الوضع الصحي للمجتمع في فترة زمنية معينة، وتعكس مدى الاهتمام بمتابعة وتقييم الصحة العامة والمؤشرات الصحية للفئات المختلفة من السكان.