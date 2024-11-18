التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض، أمس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام عبدالعزيز سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد.كما حضره من الجانب الصيني الملحق العسكري في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العميد تشو جيا، وعدد من المسؤولين في السفارة.