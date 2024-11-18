شهدت زيارة وزير الإعلام سلمان الدوسري، لجمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد رسمي من منظومة الإعلام في المملكة، إبرام اتفاقيات وبرامج تنفيذية وورش عمل بين الجانبين، وإطلاق النسخة الصينية من الموسوعة السعودية «سعوديبيديا»، وذلك في ختام أعمال برنامج الشراكة الإعلامية السعودية الصينية، أمس. وتضمنت الزيارة لقاء وزير الإعلام، عدداً من المسؤولين الصينيين في قطاع الإعلام، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين ومستثمرين في القطاع. وألقى وزير الإعلام، كلمة أكد فيها عمق العلاقات السعودية الصينية، التي تتسم دائماً بالثقة المتبادلة والصداقة الراسخة والتعاون المثمر.وقال: «نحن ننظر إلى الصين كشريك رئيسي في رؤية السعودية 2030، ونلتزم بتعميق تعاوننا في مختلف المجالات، بما في ذلك وسائل الإعلام والتكنولوجيا، واليوم أكثر من أي وقت مضى، نراهن على العلاقة بين المملكة والصين كونها واحدة من أكثر العلاقات رسوخاً واحتراماً متبادلاً».وأضاف: «الصين شريك محوري، استراتيجي وحيوي، ونحن حريصون على الاستفادة من تجاربها في مجال الإعلام والتكنولوجيا واستكشاف فرص المشاريع المشتركة، كما أود التأكيد على الفرص الوفيرة التي تنتظر المستثمرين والشركات الصينية في المملكة، وأدعو الشركاء لاستكشاف الإمكانات الهائلة لسوقنا».وأكد إمكانية تطوير فرص لا تعزز نمو قطاع الإعلام في السعودية فحسب، بل تسهم أيضاً في ازدهار القطاع إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.واختتم وزير الإعلام كلمته قائلًا: «أتطلع أن يكون لقائي معكم فاتحة لزيارات ولقاءات متبادلة أكثر، توسّع آفاق الشراكة أكثر، وتحمل معها مزيداً من التطلعات لمصلحة الشعبين الصديقين». وضم الوفد الرسمي المرافق في الزيارة عدداً من قيادات قطاع الإعلام، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، ورئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف علي الزيد، ورئيس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، ووكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد الغامدي، ورئيس تحرير سعوديبيديا حامد الشهري.والتقى وزير الإعلام سلمان الدوسري، في العاصمة الصينية بكين، مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني مو قاو يي، وبحثا آفاق التعاون الإعلامي وسبل تطويره، وتبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة منها، إضافةً إلى تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الإعلام وتفرعاتها المختلفة.وزار وزير الإعلام الدوسري، الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، والتقى رئيس الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون كاو شومين. وشهدت الزيارة توقيع برنامج تنفيذي بين وكالة الأنباء السعودية «واس» ووكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، واتفاقية تبادل محتوى وخبرات بين سعوديبيديا وجامعة بكين للغات والثقافة، واتفاقيات تعاون بين سعوديبيديا وكلٍّ من محرك البحث (بايدو) ومنصة (سي ال اس) التابعة لمجموعة شنجهاي للإعلام وشركة (سي اي سي سي) لتبادل البيانات وصندوق (اي دبليو بارتنرز) الاستثماري. وزار جامعة بكين للغات والثقافة، والتقى رئيس مجلس إدارة الجامعة ني هاي دونغ، كما التقى الطلاب السعوديين المبتعثين في الجامعة لدراسة اللغة الصينية.تطوير علاقات الصداقة المشتركةشهدت الزيارة، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الموسوعة السعودية «سعوديبيديا»، التابعة لوزارة الإعلام، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، وعميد كلية دراسات الشرق الأوسط الدكتور خليل لو لين. وزار وزير الإعلام، مقر شركة ويبو، والتقى الرئيس التنفيذي للشركة وانغ غاوفي، وعدداً من المسؤولين في الشركة، وناقش خلال الزيارة تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام والمحتوى الرقمي.وجرى خلالها توقيع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ومنصة «سعوديبيديا» مذكرتي تفاهم مع شركة ويبو، وإطلاق حسابات وزارة الإعلام ووكالة الأنباء السعودية و«سعوديبيديا» في المنصة، وزار مقر صحيفة الشعب اليومية الصينية، والتقى رئيس الصحيفة يو شاوليانغ وعدداً من قيادات الصحيفة، إذ بحث معهم سبل توثيق التعاون في مجال الإعلام والنشر بين البلدين في إطار الرؤية المشتركة بينهما.وزار الوفد الرسمي المرافق، مقر مجموعة الأفلام الصينية، ووكالة الأنباء الصينية شنخوا، وأقيمت على هامش الزيارة ورش عمل مع مجموعة من الشركات والمؤسسات والمستثمرين الصينيين في قطاع الإعلام.واختتمت جولة الشراكة برعاية وزير الإعلام، بأمسية الإعلام السعودية الصينية، التي أقامتها وزارة الإعلام بالتعاون مع صندوق ( اي دبليو بارتنرز)؛ لتعزيز الشراكة الإعلامية بين البلدين، وتطوير علاقات الصداقة المشتركة. حضر الأمسية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، ومسؤولون وإعلاميون وشركات ومستثمرون في قطاع الإعلام.