عُقدت في العاصمة الأذربيجانية (باكو)، أعمال الاجتماع البرلماني بدورته 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (29 COP)، بمشاركة وفد السعودية برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان (البرلمان).واستهلت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا، أعمال الاجتماع بكلمة رحبت خلالها برؤساء البرلمانات المشاركين والوفود الرسمية المدعوة، مؤكدة أهمية دور البرلمانات في التصدي للتحديات التي تواجه المجتمعات بشأن التغيرات المناخية.وخلال الجلسة الافتتاحية أشارت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، في كلمتها إلى أهمية التشريعات البرلمانية في دعم الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المناخية. ويناقش رؤساء البرلمانات خلال جلسات الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي، والتعاون الدولي للمساهمة في تحديات البلدان النامية لمواجهته والاستفادة من التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل المناخي.ويضم الوفد برئاسة رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع أعضاء المجلس كلاً من أحمد الكريديس، والدكتورة هند الخماش، وعدداً من المسؤولين في المجلس.