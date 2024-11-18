أعلنت وزارة السياحة، أن نسبة الإشغال في مرافق الضيافة بمدينة الرياض للفنادق المصنفة 5 نجوم بلغت 97%، فيما وصلت نسبة الإشغال في الشقق ومرافق الضيافة الأخرى 91%، وذلك خلال الإجازة المدرسية للعام الدراسي الحالي 2024م. وأوضحت الوزارة، أن هذا الأداء مدعوم بالتزامن مع تقويم فعاليات شتاء السعودية، وموسم الرياض وعددٍ من المؤتمرات الدولية. وذكرت الوزارة، أن منطقة الرياض، استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م، 8.8 مليون سائح محلي من الداخلي، وبلغ عدد السياح الوافدين من الخارج 1.3 مليون سائح. وتواصل وزارة السياحة جهودها لزيادة أعداد المعروض من الغرف في مرافق الضيافة من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، في إطار حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل هذه المرافق للسياح المحليين والوافدين، وذلك بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.