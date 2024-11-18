فيما عاد، أمس (الأحد)، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام بمدارس البنين والبنات في مناطق ومحافظات المملكة إلى مقاعد الدراسة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، شددت وزارة التعليم على أهمية الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول.وأكدت الوزارة، على المدارس كافة، ضرورة حصر الغياب اليومي ورصده في نظام نور الإلكتروني، وإشعار أولياء الأمور بغياب الطلاب والطالبات عن طريق وسائل التواصل المختلفة، مع بيان أضرار الغياب عن الدراسة وتأثيره على مستوى التحصيل العلمي في نهاية الفصل. وأشارت الوزارة إلى أهمية تعزيز الشراكة ما بين المدرسة والأسرة في هذا الجانب.يذكر، أن الفصل الدراسي الثاني يتضمن 13 أسبوعاً دراسياً، بما فيها أسبوع الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل، التي ستنطلق (الأحد) الموافق 17 شعبان للعام الهجري الحالي.