استقبل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض تطور العلاقات السعودية الفرنسية، وآفاق التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن اللواء الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.

كما حضره من الجانب الفرنسي سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة باتريك ميزوناف، ورئيس مكتب الشؤون العسكرية للوزير الفريق جاك فايار، والمستشار الدبلوماسي للوزير فانسان براكوني، والمستشار الصناعي للوزير أدريان فاكون، والملحق العسكري في سفارة الجمهورية الفرنسية لدى المملكة العميد البحري غيوم دجري دو لو.