أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قراراً بتعيين الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري رئيساً تنفيذياً للهيئة.

ويحمل الدكتور الشثري درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ليهاي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويُعدّ من القيادات في القطاع الاقتصادي والمالي، إذ تولّى قيادة أنشطة الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها في البنك المركزي السعودي، إضافة إلى مساهمته في عملية تطوير السياسات والتنظيمات التي تدعم السياسات الاقتصادية الكلية للمملكة وقراراتها، خصوصاً تلك المتعلقة بالسياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي.

كما تولّى قيادة المهمات الرقابية الإشرافية والتنظيمية في البنك المركزي السعودي، إضافة إلى مسؤولياته في تمثيل المملكة في عدد من مجموعات العمل والمنظمات الدولية، ومن أهمها عمله مديراً تنفيذياً وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وتمثيله المملكة في مجموعة العشرين، وعضوية لجنة بازل للتشريعات المصرفية، ورئاسته اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.

كما شارك الشثري في عضوية عددٍ من المنظمات منها رئاسته لمجلس ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، وعمله نائباً لرئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، وعضويته في بنك التنمية الاجتماعية، ومجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى مساهمته الفاعلة في تأسيس عدد من المنظمات والشركات العامة، مثل الأكاديمية المالية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني العقارية (ضمانات).