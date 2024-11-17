انتظم صباح اليوم أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وسط أجواء تعليمية تعكس استعدادات الإدارة المبكرة لضمان انطلاقة سلسة ومنظمة.

وشهدت المدارس حضورًا وانتظامًا من الطلاب والطالبات، إلى جانب تفاعل الكوادر التعليمية والإدارية من خلال استقبال وتحفيز الطلبة، بهدف تعزيز حماسهم وتهيئتهم لاستكمال عامهم الدراسي بجدية وطموح.

وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي أن بداية الفصل الدراسي الثاني تمثل امتدادًا لمسيرة النجاح والتميز التي بدأها أبناؤنا الطلبة في الفصل الأول، معولة عليهم مواصلة تميزهم بهمة عالية، وعلى معلميهم ومعلماتهم بذل المزيد من الجهد تحقيقًا للمزيد من الإنجازات وبناء جيل واعٍ ومبدع يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما قدمت اللهيبي شكرها وتقديرها لشركاء النجاح أولياء الأمور على تعاونهم وتكاملهم مع المدرسة، منوهة بأهمية الالتزام بالانضباط المدرسي لما له من دور كبير في تعزيز القيم التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة.

يشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بجدة أطلقت عددًا من البرامج والمبادرات النوعية استعدادًا للفصل الدراسي الثاني، تضمنت حملات توعوية لتعزيز الانضباط والحضور المدرسي وتنفيذ خطط متابعة دقيقة لضمان جاهزية المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني.