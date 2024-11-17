يعود، اليوم (الأحد)، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بالمراحل الثلاث إلى مقاعد الدراسة في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة البالغ عددها أكثر من 36 ألف مدرسة، في انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بعد تمتعهم بإجازة الخريف التي امتدت 9 أيام.وتضمن التقويم الدراسي للفصل الثاني 3 إجازات مدرسية، إذ ستبدأ أولى الإجازات بنهاية دوام الثلاثاء الموافق 9 جمادى الآخرة القادم، وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما يوما الإجازة الأسبوعية المعتادة الجمعة والسبت، فيما ستكون بداية الإجازة الثانية (إجازة منتصف العام الدراسي) بنهاية دوام الخميس الموافق للثاني من رجب وتستمر 9 أيام، فيما ستكون بداية الإجازة الثالثة إجازة يوم التأسيس وإجازة الشتاء بنهاية دوام الخميس الموافق 21 شعبان وتستمر 9 أيام.