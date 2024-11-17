ترأست الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة الفنية للمعلومات الجيومكانية في المنظمة الدولية للمعايير (ISO TC211)، بمدينة سيدني الأسترالية.واستعرض وفد المملكة، خلال الاجتماع، مسودة مواصفات بيانات الطبقات الجيومكانية الأساسية الوطنية، بحضور نخبة من المختصين في المواصفات الجيومكانية على الصعيد العالمي، وبمشاركة رئيس اللجنة الفنية للمعلومات الجيومكانية في المنظمة الدولية للمعايير (ISO TC211) بيتر بارسلو، وذلك امتداداً لما قامت به الجيومكانية في إطار المهمات المناطة بها لبناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية.