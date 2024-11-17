استقبل شمال قطاع غزة، أمس الأول، قوافل إغاثية سعودية جديدة محملةً بالمواد الإيوائية لدعم الأسر الفلسطينية النازحة إلى شمال القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وسيبدأ المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، توزيع هذه المساعدات على الأسر المحتاجة هناك، إذ تحتوي الحقائب الإيوائية على المواد الأساسية التي تلبي حاجات الأسر النازحة، بما في ذلك الأغطية، والفُرُش، ومستلزمات الطبخ.وتأتي هذه القوافل في إطار التزام المملكة العربية السعودية، المستمر، بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين الحاجات الأساسية للأسر المتضررة، خصوصاً في ظل استمرار الحصار المفروض على شمال القطاع وإغلاق المعابر.