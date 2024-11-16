نفّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران فرضية لتفعيل مسار الإصابات الخطيرة، تمثلت في حادثة دهس بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وتفاصيل الفرضية تعود إلى تلقي بلاغ من مواطن عبر رقم الطوارئ 997 يفيد بوقوع حادثة دهس. وعلى الفور باشرت الفِرَق الإسعافية الموقع، وتم تفعيل مسار الإصابات. وأسفرت الحادثة عن إصابة خطيرة واحدة تم نقلها إلى مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران.

ووفقًا لمعيار الإصابات، تم تصنيف الحالة بـ«المستوى الأول» (Level 1)، وتم إبلاغ المستشفى لتجهيز استقبال الحالة، وتفعيل فريق الإصابات لديهم.

ويهدف تنفيذ هذه الفرضية إلى قياس جاهزية الفِرَق الإسعافية ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى التأكد من كفاءة الكوادر البشرية والآليات في التعامل مع مثل هذه الحوادث.

وأكد مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران محمد بن علي العسيري أن هذه الفرضيات تسهم في رفع مستوى الاستعداد والجاهزية لدى الفِرَق الإسعافية والطبية في المنطقة للتعامل مع الحوادث الطارئة، لا قدر الله.

يُذكر أن خدمات الإسعاف متاحة من خلال رقم الطوارئ 997، حيث يتم توجيه البلاغات إلى الإسعاف الجوي أو الأرضي بناءً على المعلومات الواردة إلى غرفة القيادة والتحكم.