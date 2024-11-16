منذ أربعة عقود، رحل الوزير حسن آل الشيخ، إلا أن سيرته العطرة حاضرة في وعي الناس، ووجدان الوطن، كيف لا وهو الوزير المُلهم، والمسؤول الحصيف، والمواطن المنتمي، والتجربة التي تستحق أن تُروى ويتعلّم منها شباب وطننا وأجياله. وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بعد غد (الثلاثاء) فعاليات «شخصيات وطنية» التي تنظمها «قيصرية الكتاب» بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان، وخصصت الفعالية الأولى لاستعادة سيرة وزير المعارف والتعليم العالي السابق حسن بن عبدالله آل الشيخ، ويتحدث عن الراحل نخبة من المثقفين، منهم الدكتورة ندى أبا الخيل، وطلال حسين قستي، ويديرها حمد القاضي. وأوضح المشرف العام على «قيصرية الكتاب» أحمد الحمدان أن الفعالية امتداد للبرنامج الأسبوعي الذي كانت تنظمه «قيصرية الكتاب» في مقرها في العاصمة برعاية مكتبة الرشد، وتهدف إلى التعريف بشخصيات خدمت الوطن في مختلف المجالات عبر مراحل حياتها المختلفة، وتسليط الضوء عبر ندوات ولقاءات على مسيرتها العلمية والعملية، إحياء لذكراهم الخالدة والمُلهمة للأجيال والمحفزّة للعطاء والولاء للوطن وقيادته.