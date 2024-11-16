تبدأ مساء الأربعاء القادم 20 نوفمبر أمسيات الشتاء (حكاية الثقافة) في مرحلتها الأولى التي يقيمها نادي جازان الأدبي بمقر النادي.

وأشار رئيس النادي حسن الصلهبي إلى إن أولى الأمسيات ستكون أمسية شعرية ضمن برنامج دفء الشعرية وتحيي الأمسية الشعرية التي ستقام مساء الأربعاء الشاعرة الدكتورة مها العتيبي وسيحاورها الكاتب وليد القادري.

كما يستضيف النادي ضمن برنامج رشفات سردية الكاتب والقاص المعروف الدكتور عبدالله الوصالي وذلك مساء الأربعاء 27 من نوفمبر وسيحاوره الكاتب والقاص أحمد القاضي.

وستتضمن أمسيات الشتاء أيضاً ليلة تراثية تقام مساء الخميس 5 ديسمبر عن شعر الطارق يقدمها الشاعر المهتم بالتراث معبر النهاري وسيحاوره المهتم بالتراث أيضاً الحسن الحربي، بينما ستكون هناك نافذة نقدية عن تجربة الشاعر أحمد عايل فقيهي يرحمه الله يقدمها الناقد الأديب سمير جابر ويحاوره الأديب الإعلامي نايف كريري وستقام مساء الأربعاء 11 ديسمبر.

بينما يستضيف الكاتب والشاعر أيمن عبدالحق الكاتبة والقاصة طاهرة آل سيف ضمن برنامج حكاية كتاب، للحديث عن كتابها رسائل متأخرة وذلك مساء الأربعاء 18 ديسمبر.



وتختتم الجولة الثقافية الأولى من أمسيات الشتاء في 25 من ديسمبر باستضافة الكاتبتين فاطمة الدوسري الشهيرة ببنت الريف، والقادمة من نجران القاصة المعروفة مسعدة اليامي، وسيحاورهما الكاتب والقاص العباس معافا.