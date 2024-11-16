واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ووزّع المشروع خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2024م، 175.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، إضافة إلى النازحين اللبنانيين في مراكز الإيواء المتضررين من الحرب، يستفيد منها 12.500 أسرة، بواقع 62.500 فرد.

ويأتي ذلك امتداداً للجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف بقاع العالم.