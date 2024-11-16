قالت نيوم إنه من المقرر أن تبدأ عمليات التخطيط وتصميم الأحياء لمدينة «ذا لاين» في أوائل عام 2025.وأعلنت نيوم أخيراً تعيين شركاء عالميين رائدين لتسليم المخطط الأساسي، والتصاميم، والأعمال الهندسية الخاصة بالمرحلة الأولى من مدينة «ذا لاين». ويعتزم الشركاء تسخير خبراتهم العالمية الواسعة لتسليم تفاصيل تصميم المرحلة الأولى من المدينة.وقال كبير مسؤولي التطوير في «ذا لاين» دينيس هيكي: «بينما تتواصل عمليات إنشاء وتطوير «ذا لاين»، عقدنا هذه الشراكات مع جهات عالمية رائدة تجمع بين خبرات التصميم وهندسة المدن لإنجاز المرحلة الأولى من المدينة بما يتماشى مع رؤية نيوم وطموحاتها العالمية. ومن خلال هذا التعاون، سنوضح كيف يمكن للابتكار أن يغير المفاهيم الحالية لتصميم وبناء المدن على نحوٍ غير مسبوق».وتركز أعمال التطوير الحالية في «ذا لاين» على إنجاز المراحل الأولية، التي تشمل أعمال البنية التحتية والأعمال التمهيدية. ويشهد المشروع صب أكثر من 120 قاعدة أساس أسبوعياً، ليشكل قريباً أكبر عملية من نوعها لصب الأساسات على الإطلاق.