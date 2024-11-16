أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قراراً بمنع الاستخدام التجاري للرموز والشعارات الخاصة بالدول، والرموز والشعارات الدينية والطائفية، بما يكفل منع الإساءة لهذه الرموز أو إساءة استخدامها.وأكد القرار أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لأحكام لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية على المنشآت التجارية المخالفة، وذلك اعتباراً من تاريخ سريان هذا القرار. وستواجه أي مؤسسة تستخدم هذه الرموز والشعارات لأغراض تجارية عقوبات وفقاً للائحة.وينص القرار على نشره في الصحيفة الرسمية، ليبدأ العمل به بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره، مما يتيح للمنشآت التجارية فترة كافية للتكيف مع متطلبات القرار قبل البدء بتطبيقه.وسبق وأن أكدت الوزارة منع استخدام علم المملكة المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة (السيفين والنخلة)، وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من «مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة، وغيرها».