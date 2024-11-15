أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة انضمام قلاع «أبو نقطة» في بلدة طبب التاريخية بمنطقة عسير لقائمة «أفضل القرى السياحية لعام 2024»، التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال حفل أقيم في مدينة قرطاجنة الكولومبية، بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب.

وأعرب وزير السياحة عن سعادته بانضمام قلاع «أبو نقطة» للقائمة الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تأكيدا للمكانة التاريخية والأثرية المتنوعة التي تتمتع بها الوجهات المختلفة في المملكة، مبينًا أن انضمام «قلاع أبو نقطة» لقائمة أفضل القرى السياحية جاء نتاجًا لما تمتلكه من تاريخٍ كبير وإرثٍ حضاري يمتد لمئات السنين، لافتًا النظر إلى أن الإنجاز يسهم في تعزيز جهود المملكة كوجهة سياحية عالمية بمواصفات استثنائية نظرًا إلى ما تمتلكه من تنوع بيئي وطبيعي ومناطق أثرية زاخرة.

وأشار إلى أن وزارة السياحة دعمت ملف الترشح للجائزة وأشرفت عليه بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، في إطار حرصها على إبراز التراث الريفي السعودي على المستوى العالمي.

وتسلم رئيس مجلس إدارة «قلاع أبو نقطة» سعيد بن سعود أبو نقطة المتحمي هدية تذكارية خلال الاحتفال بمناسبة انضمام القلاع لأفضل القرى السياحية.

وتُعد هذه القلاع من أبرز المعالم التاريخية في بلدة «طبب» العريقة بمنطقة عسير، حيث تتألف من 6 حصون وقصور مبنية من حجارة الجبال الصخرية، وتتميز بتصاميمها المعمارية الفريدة التي تعكس التراث العسيري الأصيل، مع نوافذ وحواف مزينة بحجر المرو الأبيض، وتطل على ضفاف وادي طبب الخصيب، مما يوفر مناظر طبيعية خلابة للزوار.

كما تتمتع بلدة «طبب» التاريخية، الواقعة في منطقة عسير، بإرث تاريخي وثقافي، وتزخر البلدة بالقلاع والقصور والمساجد التي يعود تاريخها لمئات السنين، ما يجعلها وجهة ثقافية وسياحية بارزة، وتضم بلدة طبب مرافق سياحية متنوعة.

وتقع بلدة طبب على بعد ٢٥ كيلومترًا شمال غرب مدينة أبها، على ارتفاع قرابة ٢٤٠٠ متر فوق سطح البحر. تضم المنطقة أكثر من ١٥٠ قرية وتتخللها أودية شهيرة مثل وادي طبب والمغوث وضبوعي، كما تشتهر بخصوبتها وزراعة محاصيل موسمية متنوعة، كما تقف طبب شاهدة على تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، وتضم طبب معالم أثرية أخرى مثل الحصون والقصور التي توزعت في قرى مثل «الحضن» و«زينة» و«الغال»، وما زالت هذه المعالم الأثرية تجذب الزوار، وتؤكد عراقة التراث والتاريخ في المنطقة، وتعد قلاع أبو نقطة وطبب التاريخية من أهم الوجهات السياحية والثقافية في المملكة، وتمثل رمزًا للحضارة والإرث العريق في منطقة عسير.

يذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى إبراز المقاصد الريفية التي تعتمد السياحة كوسيلة لتحقيق التنمية، وخلق فرص عمل، وتوفير مصادر دخل جديدة، مع الحفاظ على القيم والتقاليد المجتمعية والترويج لها، وقد نالت قلاع أبو نقطة وطبب التاريخية هذه الجائزة بفضل التزامها بمعايير الابتكار والاستدامة في مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن تركيزها على تطوير السياحة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.