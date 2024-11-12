تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مساء أمس فعاليات المؤتمر الـ13 للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة (INTERPA) بعنوان «الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي»، وندوة المجتمع والأمن التاسعة بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني».

وألقى مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج كلمة خلال حفل أعد بهذه المناسبة، أعرب فيها عن شكره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود على رعايته لهذه المناسبة، مؤكداً حرصه على الدعم المستمر للابتكار والتطوير في العمل الأمني.

وعُرض خلال الحفل فيلم وثائقي حول موضوعات المؤتمر والندوة، تلت ذلك جلسة إثرائية ناقشت أبرز محاور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمل الأمني.

وفي الختام قام الحضور بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر والندوة، الذي يستعرض أحدث الحلول التقنية والأجهزة الأمنية المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بمشاركة القطاعات الأمنية وشركات متخصصة، ثم اختُتم الحفل بالسلام الملكي.

حضر الحفل مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من المسؤولين.

يذكر أن فعاليات المؤتمر والندوة تستمر خلال الفترة من 11-13 نوفمبر 2024 بفندق الإنتركونتيننتال في مدينة الرياض، ويشتمل البرنامج على مناقشة عدة محاور تهدف إلى تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، معالجة التحديات المرتبطة به، وتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الأمنية، المراقبة، وأمن المعلومات والأمن السيبراني.