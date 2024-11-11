تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية من رئيس جمهورية القمر المتحدة الرئيس غزالي عثمان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه اليوم وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالعالم العربي والقمريين في الخارج والفرنكفونية والاندماج الأفريقي في جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد، على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب الوزير عبدالرحمن الداود.