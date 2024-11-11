التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم (الإثنين) على هامش أعمال القمة العربية والإسلامية غير العادية بالعاصمة الرياض -التي رأسها وافتتح أعمالها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد- كلاً من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، وولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الرئيس عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، والنائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا عارف.

وجرى خلال اللقاءات -كل على حدة- بحث الأحداث الإقليمية، والتصعيد الذي تشهده المنطقة حالياً، واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.