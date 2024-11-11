قدَّم مدير شرطة منطقة جازان اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي، ومساعد قائد دوريات الأمن بمنطقة جازان العقيد عبدالرحمن بن سعد الزهراني، ومدير إدارة التدريب بدوريات الأمن بالمنطقة العقيد على بن أحمد عياشي، ومدير الدوريات الراكبة بدوريات الأمن بالمنطقة الرائد مبارك بن محمد الفيفي واجب العزاء لأُسرة الرقيب أول أحمد بن عرار شماخي من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة جازان، الذي وافاه الأجل إثر نوبة قلبية أثناء عودته من أداء واجبه في العمل الميداني.

وكان الفقيد قد وافته المنية في اليوم الذي انتهى فيه من فترة عمله، حيث كان بين أهله في قرية السلامة العليا، وإذا به يشعر بألم شديد في صدره، مما جعله يطلب من أحد أبناء إخوته إسعافه إلى مستشفى صبيا العام، ولكنه فارق الحياة وهو في طريقه للمستشفى. والفقيد يبلغ من العمر 46 عاماً، وقد ووريَ جُثمانه الثرى في مقبرة السلامة العليا بمنطقة جازان.