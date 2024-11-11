استعرض أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه، بالإمارة، أمس، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وأبرز بنودها الداعمة للنشاط الثقافي في مناطق المملكة كافة، إلى جانب مناقشة تُوجهات وتطلعات وزارة الثقافة تجاه المنطقة، وتوحيد الجهود مع هيئة تطوير منطقة حائل، خصوصاً فيما يتصل بتطوير الأصول الثقافية، وتنمية القدرات، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية على اختلاف اتجاهاتها ومجالاتها.وتناول اللقاء أصول التراث الثقافي المادي التي تتميز بها المنطقة، وعلى رأسها موقع الفنون الصخرية بجبة والشويمس بحائل المُسجل في القائمة التمثيلية للتراث العالمي لليونسكو، إضافةً إلى جهود الوزارة للمحافظة على التراث العمراني، والمراكز الثقافية التي سيجري تطويرها في المنطقة مثل متحف حائل الإقليمي بإشراف هيئة المتاحف، والمركز الثقافي في حائل الذي سيتم تحويله إلى بيت ثقافي شامل بإشراف هيئة المكتبات، إلى جانب ترميم برج برزان، وقصر القشلة، وتشغيل مركز الزوار في «فيد» من قبل هيئة التراث.واستعرض أيضاً، خطط وزارة الثقافة لتنمية النشاط الثقافي في المنطقة من خلال مهرجانات وفعاليات متنوعة، من أبرزها مهرجان أجا وسلمى، مع ما يتضمّنه هذا النشاط من تطوير للقدرات الثقافية المحلية، وتنمية للمواهب المبدعة من أبناء المنطقة في كافة التخصصات الثقافية.وتأتي زيارة وزير الثقافة لمنطقة حائل، لمتابعة المبادرات والمشاريع الثقافية التي تنفذها الوزارة والهيئات والكيانات الثقافية في المنطقة، وذلك في سياق جهود الوزارة لتوزيع المعروض الثقافي على جميع مناطق المملكة، وضمان حصول المبدعين السعوديين على الدعم والتمكين اللازمين لممارسة مهاراتهم وإبداعاتهم الثقافية، إلى جانب المحافظة على التراث الثقافي، وتنمية الأنشطة الثقافية وتعزيزها، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الثقافية الوطنية الرامية إلى النهوض بالقطاع الثقافي السعودي في المناطق كافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.