ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الرياض، أمس، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها، اليوم (الإثنين).وتأتي هذه القمة، امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض بتاريخ 27 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 11 نوفمبر 2023م، وبناءً على توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستكمالاً للجهود المبذولة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة.وشهد الاجتماع، مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.حضر الاجتماع، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب الوزير عبدالرحمن الداود.