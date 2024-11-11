أعربت كل من الكويت، والبحرين، والإمارات، والأردن عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الغادر الذي وقع بمعسكر لقوات التحالف في سيئون بمحافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد ضابطين سعوديين وإصابة آخر.وجدّدت في بيانات صادرة عن وزارات الخارجية، وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك جهودها المبذولة في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.وأعربت، عن أصدق تعازيها ومواساتها للمملكة العربية السعودية، ولأسر الشهداء، وتمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل.