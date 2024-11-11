أعلنت شركة مطارات جدة، عن تحقيق مطار الملك عبدالعزيز الدولي، رقماً قياسياً جديداً لعدد المسافرين خلال يوم واحد، إذ سجل المطار عدداً قياسياً بلغ 161،189 مسافراً في يوم واحد.وأوضحت «مطارات جدة»، في بيان تفصيلي، أن هذا الرقم القياسي تم تسجيله الأربعاء الماضي، 6 نوفمبر الجاري، وبلغ 161,189 مسافراً، منهم 79,994 مسافراً قادماً، و81,195 مسافراً مغادراً، في حين بلغ إجمالي الرحلات الجوية في اليوم نفسه 817 رحلة بمعدل 34 رحلة قادمة ومغادرة في الساعة الواحدة، فيما بلغ حجم الحقائب المخدومة على تلك الرحلات 132,189 حقيبة.من جهته، قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر، شكره وتقديره لكل المساهمين في تحقيق هذا الرقم القياسي من شركاء النجاح في القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية داخل مطار الملك عبدالعزيز، مشيراً إلى أن تكاتف شركاء النجاح وتعاونهم أسهم في تحقيق هذا المنجز.وقال: «إن هذا الرقم يؤكد التزام المطار بتطوير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لتلبية الزيادة المستمرة في أعداد المسافرين، تحقيقاً لإستراتيجية شركة مطارات جدة، والإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران».