التقى محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز اليوم، مدير مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالطائف المهندس بدر الجعيد.

جرى خلال اللقاء عقد اجتماع استعرض فيه فرع الوزارة بالطائف الإنجازات المحققة في المشاريع الجاري تنفيذها في شمال وشرق المحافظة، وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة في فرعها بالطائف، متطلعاً إلى المزيد من التطور وتحسين جودة الطرق أمام سالكيها ومرتاديها.

من جانبه قدم مدير مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمحافظة الشكر والتقدير لمحافظ الطائف على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة.