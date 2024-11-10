ضبطت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، (826) مخالفًا؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في عددٍ من مطارات المملكة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وحثّت الهيئة جميع المستفيدين من المسافرين على أهمية التعاون مع الناقلين المرخصين الذين تتوفر خدماتهم على مدار الساعة وفي جميع مطارات المملكة، ومتاحة وفق اشتراطات ومعايير الكفاءة والجودة، عبر أكثر من (3600) سيارة أجرة، و(54) مكتبًا لتأجير السيارات، إلى جانب تطبيقات نقل الركاب المرخصة، وخيارات التنقل النظامية الأخرى.

وأشارت إلى أن الحملات الرقابية مستمرة وتستهدف مطارات المملكة كافة؛ بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين.

وشددت الهيئة على أن ممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص التي يقوم بها بعض الأفراد «الكدادة» في عددٍ من مطارات المملكة تعد مخالفة صريحة لأنظمتها، وتعرض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5000 ريال، إضافة إلى حجز مركبته وتحمل التكاليف المترتبة على إجراءات الحجز، وذلك استنادًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.