أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية البدء باستقبال طلبات التسجيل في الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث، الذي سيقام في مركز معارض الظهران للمؤتمرات بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وأكد المتحدث باسم الملتقى العقيد البحري الركن علي آل علي أنه يمكن للمهتمين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالملتقى: https://simrsnf.com/ والتطبيق الخاص بالأجهزة الذكية، مبينا أن التسجيل يستهدف المتخصصين في المجالات البحرية من جميع دول العالم، والمهتمين من الخبراء في المجال العسكري والعلمي والتقني، ورؤساء الشركات البحرية، إلى جانب الهيئات التنظيمية التي تؤدي دورا محوريا في تشكيل السياسات والمعايير البحرية.

ويُعقد الملتقى في نسخته الثالثة تحت شعار «الأمن البحري في عصر الذكاء الاصطناعي-الاتجاهات والتهديدات»، ويهدف إلى تعزيز مفهوم الأمن البحري، وتبادل الخبرات القائمة على المعرفة بين قادة القوات البحرية، وتعزيز مفهوم أهمية الأنظمة الحديثة في المجال البحري، إلى جانب مناقشة مفاهيم القانون الدولي للبحار، وزيادة الوعي بأهمية البيئة البحرية، وإبراز أهمية مواكبة التقنيات الحديثة للحفاظ على الأمن البحري.

وسيناقش الملتقى عبر جلسات وورش عمل متخصصة، خمسة موضوعات رئيسة تتمثل في الإستراتيجيات البحرية في عصر الذكاء الاصطناعي، والسياسات والتنظيمات لدمج الذكاء الاصطناعي في العمليات البحرية، والأنظمة البحرية الحديثة وأثرها في الأمن البحري وتحديات الأمن السيبراني، والتدريب البحري وتطوير الكوادر البشرية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الصناعات العسكرية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويشارك في الملتقى أكثر من 55 جهة على المستوى الوطني والدولي من أكثر من 22 دولة، فيما سيشهد إقامة معرض مصاحب تشارك فيه أبرز الشركات المحلية والإقليمية والدولية، لعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري.