نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، حكم القصاص في المواطن محمد بن فراج غيثي الشمري وذلك لإقدامه على قتل المواطن صالح بن محمد بن صالح السليم وذلك بضربه بأداة حادّة مما أدى إلى وفاته.

وأصدرت «الداخلية» بياناً قالت فيه: «أقدم بشير بن محمد بن فراج غيثي الشمري (سعودي الجنسية) على قتل صالح بن محمد بن صالح السليم (سعودي الجنسية)، وذلك بضربه بأداة حادّة مما أدى إلى وفاته، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً».

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بشير بن محمد بن فراج غيثي الشمري اليوم الأحد 8 / 5 / 1446هـ الموافق 10 / 11 / 2024 بمنطقة حائل.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.