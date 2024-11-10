أعلن السجل العقاري، اليوم (الأحد)، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 146,478 قطعة عقارية لـ 22 حيّاً بمدينة الرياض، و25 حيّاً بمحافظة المزاحمية، و11 حيّاً بمحافظة الدرعية.

ويشمل التسجيل في مدينة الرياض الأحياء التالية: (جزء من حي عريض، وادي لبن، مدينة الملك عبدالله للطاقة، الوسام، السحاب، المرجان، البشائر، الإسكان، البرية، المدينة الصناعية الجديدة، هيت، خشم العان، أُحد، عكاظ، ديراب، المنصورية، الحائر، العماجية، الغنامية، أم الشعال، السهباء والمصفاة)، فيما يشمل التسجيل في محافظة المزاحمية أحياء: (وسيلة، نوارة، غرناطة، طويق، شخيب، حضار، الياسمين، الورود، الواحة، الهدا، المروج، المحمدية، اللؤلؤة، الغطغط، العليا، الصناعية، الصقورية، الشلال، الريف، الراشدية، الحزيمية، الحزم، الجامعة، الأندلس ومشيرفة)، كما يشمل التسجيل أحياءً بمحافظة الدرعية وهي: (الشهداء، عقرباء، سلام، الوادي، العدل، نجد، العين، الوصيل، الأمير سلطان، الواحة، هجرة بوضة).

ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 13 فبراير 2025م الموافق 14 شعبان 1446هـ، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري: rer.sa، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، كما يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.