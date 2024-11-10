ضبطت بلدية بيشة ممثلة في قسم الرقابة الصحية أثناء جولاتها الرقابية سكن عمالة يقومون فيه بتخزين المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مما يمثل مخالفةً فنية وصحية لاشتراطات البلدية.

وفي السياق ذاته، حررت الفرق الميدانية محضر ضبط المخالفة، وتم تطبيق اللائحة الغرامية وفق الأنظمة واللوائح البلدية، وذلك في منصة «ممتثل» للرقابة والامتثال البلدي، فضلاً عن ضبط أكثر من 683 كغم من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إذ تسعى بلدية بيشة إلى تكثيف الجهود الرقابية والميدانية على الأنشطة التجارية المتنوعة، ويأتي في مقدمتها حماية أمن وسلامة الغذاء المقُدّم لسكان وأهالي المحافظة، إلى جانبِ تعزيز الامتثال بالشروط والأنظمة البلدية، ومخالفة المنشآت وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحلات المُخالفة، مع متابعة البلاغات التي تصل عبر تطبيق بلدي.