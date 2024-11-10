أودع برنامج حساب المواطن، اليوم (الأحد)، 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ84 نحو 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 222 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1,476 ريالاً.

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 75%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.