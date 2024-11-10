إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وامتداداً لدعم المملكة للبنان في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن والصعوبات التي تمر بها. واصل الجسر الجوي الإغاثي السعودي؛ الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق، وللتخفيف من معاناة المتضررين، نقل المساعدات للشعب اللبناني الشقيق، حيث وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أمس (السبت)، الطائرة الإغاثية الـ21، التي غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية والإيوائية والطبية.