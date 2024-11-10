برعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، تُنظم وزارة الدفاع الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين تحت شعار (تطوير وتمكين)، وذلك خلال الفترة 18 - 19 نوفمبر الجاري في مدينة الرياض.ويهدف الملتقى، إلى رفع الوعي بأهمية أدوار ضباط الصف، وإبراز المفاهيم المشتركة في تمكين ضباط الصف القياديين من خلال تفعيل أدوارهم، وبناء جيل قيادي مميز يسهم بفعالية في تحقيق رؤية وزارة الدفاع وأهدافها الإستراتيجية، إضافة إلى تقديم نموذج للتطور والنمو المستمر في الوزارة، وتبادل الخبرات القيادية وقصص النجاح مع الجهات العسكرية داخل وخارج المملكة.وسيشهد الملتقى الدولي؛ الذي يُنظم من قبل ضباط الصف في وزارة الدفاع وبإشراف مباشر من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض حامد الرويلي، جلسات حوارية لمناقشة دور القادة في تنمية الكفاءات القيادية، وتمكين المرأة بوزارة الدفاع في ظل رؤية المملكة 2030 -الفرص والتحديات-، ومقومات القيادة الإبداعية وأثرها في الأداء المؤسسي، إضافة لمناقشة منهجيات صناعة القيادات الواعدة لتحقيق الإستراتيجيات.ويشارك في الملتقى، ضباط الصف من وزارة الدفاع والقطاعات العسكرية الأخرى ومن الدول الشقيقة والصديقة، وسيشهد محاضرات حول دور ضباط الصف في تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، إلى جانب استعراض مفهوم قيادة المهمة.وسيضم الملتقى، معرضاً توعويّاً مصاحباً، يستعرض خلاله برنامج تطوير وزارة الدفاع والأدوار القيادية لضباط الصف ونماذج لابتكارات ضباط الصف من أفرع القوات المسلحة، إضافة لإبراز مدرسة ضباط الصف القياديين بالقوات البرية، ومدرسة ضباط الصف القياديين بالقوات الجوية، إلى جانب برنامج اعتزاز وبرنامج معاً.