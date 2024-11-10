أبدى عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات، استغرابهم من تحديد جامعة أم القرى اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي في أسبوع إجازة الخريف لطلاب وطالبات التعليم العام؛ التي بدأت بنهاية الخميس الماضي وتستمر حتى السبت القادم.وبين عدد منهم لـ«عكاظ» أن تحديد الاختبارات حرمهم من التمتع بالإجازة الدراسية؛ نظراً إلى وجود أبنائهم وبناتهم في المرحلة الجامعية، مشيرين إلى أنه كان بالإمكان تقديم الاختبارات أو تأخيرها لحين انتهاء إجازة الخريف المحددة بتسعة أيام. وأضافوا: أن الإجازة فرصة للطلاب والطالبات وللأسر بصفة عامة لنيل قسط من الراحة والاسترخاء بعد عناء الدراسة وفترة الاختبارات، علاوة على القيام برحلات ترفيهية لمناطق ومحافظات المملكة لتجديد نشاطهم. وأشاروا إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق ما بين التعليم العام والتعليم الجامعي في ما يتعلق بالإجازات المدرسية طوال العام، خصوصاً أن التعليم العام والجامعي يتبعان وزارة واحدة.من جهة ثانية، تبدأ جامعة أم القرى اليوم (الأحد) استقبال طلبات التقديم على برنامج الدبلوم المشارك (الفندقة والضيافة) لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة.وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلب ستتم إتاحته للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1446 للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية بالبرنامج التربوي التأهيلي للتربية الفكرية، مبينة ضوابط وشروط التقديم التي تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، أو أم الأبناء السعوديين، وحاصلًا على شهادة الثانوية في البرنامج التأهيلي للتربية الفكرية بعد المرحلة المتوسطة، وأن يكون المتقدم قابلاً للتعليم ومن فئة ذوي الإعاقة الفكرية أو اضطراب طيف التوحد، ومن ضمن الفئة العمرية المحددة ما بين (18 – 26) عاماً، إضافة إلى أن يكون لدى المتقدم الاستقلالية التامة في الحركة والاعتماد على النفس بمهارات الحياة اليومية، ولديه الحد الأدنى من المهارات الوظيفية في القراءة والكتابة والحساب، وألاّ تقل درجة الذكاء عن «50 درجة ولا تزيد على 69 درجة» حسب مقياس ستانفورد بينيه الصورة الخامسة، وألاّ يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية (مشهد من التأمينات)، وأن يتوفر لدى المتقدمين مشهد بالإعاقة صادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واجتياز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة، مع اشتراط سداد المقابل المالي الإجمالي لرسوم الدراسة للالتحاق بالبرنامج.