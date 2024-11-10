أكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، موضحة أن هذه الجريمة تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.وأوضحت أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة للفترة من 31/‏‏ 10/‏‏ 2024م إلى 06/‏‏ 11/‏‏ 2024م، أسفرت عن ضبط 20,778 مخالفاً؛ منهم 11,523 مخالفاً لنظام الإقامة، و5711 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3544 مخالفاً لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1569 شخصاً؛ 24% منهم يمنيو الجنسية، و73% إثيوبيو الجنسية، و03% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 63 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.كما تم ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 20,363 وافداً مخالفاً؛ منهم 17,915 رجلاً، و2448 امرأة. وأُحيل 12,138 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3128 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9254 مخالفاً.