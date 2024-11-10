أكدت الهيئة العامة للعقار لـ«عكاظ»، أن ترخيص (فال) الذي تصدره الهيئة أصبح شرطاً أساسياً لمزاولة الإعلان العقاري عبر حسابات التواصل الاجتماعي.وأشارت إلى أهمية حصول المعلنين على رخصة (موثوق) الصادرة من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لضمان استيفاء المعايير القانونية والإعلانية.وأوضحت الهيئة أن استخدام المنصات العقارية المرخصة ووسائل الإعلام التقليدية؛ كالتلفزيون والصحف والإذاعة، يتطلب الحصول على رخصة (فال). وشملت التعليمات أيضاً مجموعات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وتيليغرام، إذ يُشترط توفر رخصة (فال) للإعلان بها.وأكدت الهيئة ضرورة التزام الوسطاء العقاريين بالتأكد من أن الشركات والوكالات الإعلانية؛ التي يتعاملون معها، مرخصة رسمياً لنشاط الدعاية والإعلان من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وذلك حفاظاً على المصداقية وحقوق المستهلكين.