صرح المتحدث باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العميد الركن تركي المالكي بأنه استُشهد ضابط وضابط صف وأُصيب ضابط بجروح، نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وأوضح العميد المالكي أن الاعتداء الغادر وقع مساء الجمعة ٦ جمادى الأولى ١٤٤٦هـ/ ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الإرهاب والتهريب بمدينة سيئون، والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، أثناء ممارستهم التدريبات الرياضية، ونفذ الاعتداء أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية، مؤكداً أن المذكور لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية، ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وقال العميد المالكي: وصل جثمانا الشهيدين والمصاب إلى المملكة، بعد أن تم إخلاؤهم من الداخل اليمني إلى المملكة.

وبيّن أن القوات المشتركة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمتابعة إجراءات التحقيق، لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.

واختتم العميد المالكي تصريحه بتقديم قيادة القوات المشتركة للتحالف خالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأقارب الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يمُن على المصاب بالشفاء العاجل.