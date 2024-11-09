تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تستضيف كلية الملك فهد الأمنية، فعاليات المؤتمر الـ13 للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي»، وندوة المجتمع والأمن في دورتها التاسعة تحت عنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني»، خلال الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر 2024م، وذلك بفندق الإنتركونتيننتال في مدينة الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وتناقش ندوة المجتمع والأمن، تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني والتحديات المصاحبة، والذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات الأمنية والمراقبة والسلامة، والتطبيقات الأمنية لنماذج الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي.

ويستعرض المعرض المصاحب للمؤتمر والندوة، الحلول المتقدمة والتجهيزات المعززة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأمنية، بمشاركة قطاعات أمنية وجهات أكاديمية وبحثية متخصصة.