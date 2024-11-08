انطلقت فعاليات شتاء جازان 2025 في العديد من المواقع داخل مدينة جيزان وخارجها.

وأوضح أمين منطقة جازان المشرف على «شتاء جازان» المهندس يحيى الغزواني، أنه تم تدشين فعاليات موسم شتاء جازان برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، حيث تنفذ الأمانة ما يقارب 200 فعالية وتنفذ الجهات الحكومية والخاصة ما يقارب 100 فعالية تستهدف كافة شرائح المجتمع بالعديد من البرامج المتنوعة.

وتم إطلاق أكثر من 3000 بالون ملون غطت سماء الواجهة البحرية شارك فيها كافة الفئات العمرية من داخل المنطقة وخارجها، مساء أمس (الخميس)، كما شهدت سماء جازان فعاليات المناطيد المضيئة التي أُطلقت في ساحة الفعاليات وأضفت البهجة والسرور على زوار المنطقة.

وتُقام مساء اليوم بمركز الأمير سلطان الحضاري «مسرحية حي السويدي»، وفعاليات ملتقى الأسر المنتجة ‏بالواجهة البحرية بجازان، والعديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية.

يُشار إلى أن «شتاء جازان» سوف يشهد خلال الأيام القادمة فعاليات في العديد من المحافظات تشمل الألعاب الشعبية وعروضاً فنية.