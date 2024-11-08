أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من خلال أكاديمية الذكاء الاصطناعي بالشراكة بين أكاديمية «سدايا» ومايكروسوفت فتح باب التسجيل في «معسكر هندسة البيانات» الرامي إلى تأهيل خريجي التخصصات التقنية من أبناء وبنات الوطن، ويستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، يحصل عقبها المتدربون على شهادات مهنية معتمدة من مايكروسوفت.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر في 24 نوفمبر 2024 بمدينة الرياض، ويستمر حتى منتصف شهر مارس 2025 كخطوة لتعزيز جاهزية المتدربين لسوق العمل من خلال 14 أسبوعًا يقضونها في إدارة البيانات وتحليلها وهندستها وتصورها، باستخدام تقنيات متقدمة مثل: «مايكروسوفت أزور» و«باور بي آي».

ويُعد هذا المعسكر ثمرة الشراكة بين «سدايا» ومايكروسوفت بهدف صقل مهارات القدرات الوطنية في تقنيات البيانات، وتشجيعهم على الابتكار والتطوير.

ويشترط للانضمام إلى هذا المعسكر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص تقني، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

ودعت «سدايا» الراغبين في الانضمام إلى المعسكر إلى التسجيل عبر الرابط:

https://sdaia.gov.sa/ar/Sectors/BuildingCapacity/academy/bootcamps/Pages/DataEngineeringBootcampDetails.aspx.

ويأتي هذا المعسكر ضمن جهود «سدايا» في بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتزويد الجيل الوطني بالمعارف والمهارات الحديثة المتعلقة بهذا المجال التقني المتقدم وفق أحدث الأساليب العلمية والمعرفية العالمية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وجعلهم قادرين على المشاركة في بناء مستقبل الوطن والتنافس عالميًا في المجالات التقنية الحديثة وتعزيز مكانة المملكة الريادية في هذه المجالات.